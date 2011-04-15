На новое здание Центрального телеграфа претендуют Azimut Hotels и Capital Group

На новое здание Центрального телеграфа в Никитском переулке в центре Москвы, принадлежащее "Ростелекому", претендуют Azimut HotelsАлександра Клячина и Capital Group Павла Те, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



С интересантами идет предметное обсуждение будущей сделки. "Рассматривается возможность рассрочки, условия временной аренды для структур собственника здания и возможность включения парковки в периметр сделки",- перечисляет собеседник газеты. По его словам, претенденты на покупку настаивают, чтобы в сделку вошла парковка перед зданием на 30 машиномест.



Открытым остается вопрос структурирования этой сделки. "Формально необходим открытый аукцион, но на объект уже есть претенденты,- поясняет источник "Ъ".- Правда, если с ними договориться напрямую, будет нарушена процедура управления государственным имуществом".



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.





"AK&M" от 17.08.2018