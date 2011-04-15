НПФ Бориса Минца сменят владельца

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу "Будущее", вскоре сменят владельца. Об этом пишет газета "Ведомости", со ссылкой на двух человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Б.Минца.



Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем.



Это часть процесса возврата долгов Б.Минцев, объясняет их кредитор: это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.









"AK&M" от 17.08.2018