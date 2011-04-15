В интернете незаконно используются товарные знаки ЛУКОЙЛа, компания

В интернете незаконно используются товарные знаки ЛУКОЙЛа. Об этом заявила пресс-служба компании.



"Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" обращает внимание всех заинтересованных лиц на наличие в сети Интернет сайта www.lukoils.ru, незаконно использующего товарные знаки Компании, имитирующего её фирменный стиль и логотип, а также указывающего недостоверные контактные данные. Просим проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальными сайтами ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия), www.lukoil.com (англоязычная версия) и доступными через них сайтами дочерних организаций. Компания и организации Группы "ЛУКОЙЛ" не несут ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников. ПАО "ЛУКОЙЛ" предпримет все необходимые меры правовой защиты своих законных интересов", говорится в сообщении.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитад", чистая прибыль ПАО "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала на 25% до 86.536 млрд руб. со 115.607 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6.8% до 96.366 млрд руб. со 103.375 млрд руб., валовая прибыль - на 8.85% до 85.977 млрд руб. с 94.332 млрд руб. Прибыль от продаж составила 69.663 млрд руб. против 78.939 млрд руб.





"AK&M" от 17.08.2018