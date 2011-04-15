Amazon может купить сеть кинотеатров

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon задумался о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом пишет газета "Ведомости".



Компания соперничает с другими потенциальными покупателями сети у компании Wagner/Cuban Cos., принадлежащей бизнесменамМарку Кьюбану и Тодду Вагнеру.



Владельцы сети консультируются в рамках переговоров о возможной сделке с инвестбанком Stephens.



Окончательных решений о сделке пока нет, переговоры все еще могут завершиться ничем. Покупка кинотеатров могла бы дополнить бизнес Amazon, состоящий в том числе из киностудии, телевизионной студии и музыкального сервиса.



Сеть кинотеатров Landmark Theatres ориентируется на показ независимого зарубежного кино. Она была основана в 1974 году. Сегодня бизнес включает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Всего компании принадлежит около 250 экранов на 27 рынках.







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