АФК "Система" планирует продать 43% акций МТС-банка компании МТС

Компания МТС, недавно получившая контроль в МТС-банке, может приобрести у своей материнской структуры АФК "Система" оставшийся пакет акций банка в размере 43.24%, рассказали "Ъ" два близких к сторонам сделки источника.



Один из них подчеркнул, что сделка "уже, по сути, запущена". Однако пресс-службы АФК "Система" и МТС сообщили, что решение еще не принято - рассматриваются различные варианты, не раскрыв подробностей.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. со 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за IV квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. со 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.4814 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



ПАО "МТС-Банк" (ранее МБРР, ИНН 7702045051) - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Основными акционерами являются ПАО АФК "Система" и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО "МТС").



Чистая прибыль МТС Банка по МСФО по итогам I квартала 2018 года составила 419.7 млн руб., что в 12.6 раз выше аналогичного периода прошлого года. Портфель корпоративных клиентов банка в первом квартале 2018 года составил 52.9 млрд руб., что на 22.5 млрд руб. больше, чем в первом квартале 2017 года. Объем портфеля ценных бумаг в первом квартале 2018 года составил 43 млрд руб. без учета средств открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Данный показатель относительно аналогичного периода прошлого года банк увеличил на 4 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "МТС-Банк", согласно промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, за шесть месяцев 2018 года составила 2.37 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход относительно первого полугодия 2017 года увеличился на 38% и составил 4 млрд руб. (против 2.9 млрд руб.). Комиссионные доходы банка за отчётный период увеличились на 13% до 3.33 млрд руб. За указанный период просроченная задолженность сократилась на 2.19 млрд руб. Активы банка выросли на 8%, достигнув 151.12 млрд руб. Кредитный портфель физических лиц по итогам первого полугодия составил 43.61 млрд руб., из них на потребительские кредиты приходится 33.9 млрд руб., на кредитные карты - 10.05 млрд руб., на ипотечное кредитование - 8.5 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц по итогам первого полугодия составляет 32.9 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2018 года удельный вес реструктурированных активов и ссуд составляет 9.9% против 14% на 1 июля 2017 года . Основными видами реструктуризаций, проведенных банком за шесть месяцев 2018 года, являются снижение процентных ставок по действующим кредитам, изменение сроков погашения платежей по основному долгу и/или процентам. Большая доля проведённых реструктуризаций относится к рабочему портфелю и была обусловлена текущей рыночной конъюнктурой. Банк оценивает перспективы погашения реструктурированной в 2018 году задолженности как реальные.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала в 2 раза до 43.536 млрд руб. со 100.815 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 161.675 млрд руб. со 156.754 млрд руб., валовая прибыль - на 10% до 85.108 млрд руб. с 77.084 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 49.632 млрд руб. против 107.484 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"