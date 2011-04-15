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17/08/2018
13:53

Минстрой назвал число официально зарегистрированных обманутых дольщиков в России

В России более 34 тыс. граждан включены в реестр обманутых дольщиков, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании с руководителями Уральских регионов в Тюмени, пишет газета "Ведомости".

По словам В.Якушева, по итогам полугодия в стране насчитывается 880 проблемных объектов, по которым заключено 90 617 договоров долевого участия (ДДУ). "34085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших", - сказал В.Якушев.

По его словам, наиболее остро из регионов Урала вопрос с обманутыми дольщиками стоит в Челябинской и Свердловской областях, где сосредоточено 83% проблемных строек. В 17 субъектах России обманутых дольщиков нет, отметил министр.

Он также отметил, в первом полугодии был исключен из списка проблемных 21 объект. До конца года планируется восстановить права граждан по 37 объектам.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общее количество российских семей, которых коснулась проблема нарушений прав граждан при долевом строительстве, составляет около 200 тыс. В это число входят не только дольщики, числящиеся в реестре Минстроя, но и дольщики, застройщики домов которых признаны банкротами.

Также портал Единого реестра застройщиков опубликовал данные, согласно которым в России насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков.


"AK&M" от 17.08.2018
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