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17/08/2018
14:12

Первый продукт прошёл пилотирование в регулятивной "песочнице" ЦБ

Первый продукт прошел успешное пилотирование в регулятивной "песочнице" Банка России. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Им стал сервис, который позволяет дистанционно управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков.

Заявка на тестирование была подана ПАО "Сбербанк". По оценкам специалистов, применение данного сервиса позволит существенно сократить текущие затраты банков на обслуживание корпоративных клиентов.

Пилотирование проводилось совместно с профессиональными ассоциациями участников финансового рынка и заинтересованными государственными органами. Банк России, а также экспертные советы, созданные в рамках регулятивной площадки, признали целесообразным внедрение сервиса на рынке с учётом рекомендаций, предоставленных регулятором.

"Банк России запустил регулятивную "песочницу" в апреле этого года, и она уже приносит первые результаты. По итогам проведённого пилотирования сервиса предполагаются изменения в нормативные акты Банка России, чтобы все желающие участники финансового рынка могли его реализовать и использовать как для повышения удобства при обслуживании своих клиентов, так и для сокращения собственных издержек", - отметил и.о. директора Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин, цитируемый в сообщении.

На текущий момент в регулятивную "песочницу" Банка России от финансовых организаций, финтех- и иных компаний поступило более двух десятков заявок. К тестированию готовятся проекты, связанные с цифровыми финансовыми активами, а также с внедрением новых технологий в деятельности финансовых организаций.

Инициировать пилотирование в "песочнице" может любая организация, подав заявку в Банк России.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2018 года выросла на 25.8% до 469.181 млрд руб. с 372.835 млрд руб.

"AK&M" от 17.08.2018
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