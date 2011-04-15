Вечером ожидаются "дачные" пробки, ЦОДД

Синоптики обещают теплую ясную погоду. Количество загородных поездок увеличится, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



В преддверии выходных сегодня во второй половине дня ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера.



Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.



Центр организации дорожного движения Правительства Москвы просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день - до 9 утра или после 15 часов. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация - приток автомобилей по направлению в город.





"AK&M" от 17.08.2018