В "Домодедово" строят новый терминал Аэроэкспресса. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".



Запуск железнодорожного терминала, а также прокладка новых железнодорожных путей позволит сократить интервал движения поездов в аэропорт "Домодедово" до пятнадцати минут. Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.



Предыдущее положительное заключение по проектной документации Главгосэкспертиза России выдала в августе 2016 года. В ходе текущей корректировки были внесены изменения в части трассировки подводящих инженерных коммуникаций, изменения архитектурно-планировочных решений с учетом расположения транспортной эстакады, пешеходного перехода от здания железнодорожного терминала к зданию Аэровокзала с целью увязки проектных решений со строительством объектов, реализуемых другими застройщиками на территории аэропорта "Домодедово".



Терминал строится в рамках реализации совместного проекта ООО "РЖД", ООО "Аэроэкспресс" и ЗАО "Домодедово" по развитию интермодального транспортного сообщения на участке "Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово". Совместный проект предусматривает строительство двух новых железнодорожных платформ под единым навесом с перекладкой подъездных железнодорожных путей, а также примыкающего к этим платформам четырехэтажного здания железнодорожного терминала обслуживания "Аэроэкспресс" с пешеходными консолями с западной и восточной стороны.



В здании терминала будет проводиться контроль доступа и - при необходимости - досмотр багажа пассажиров, прибывающих и отправляющихся поездами типа "Аэроэкспресс". Контроль будет осуществляться на выходе с платформы на территорию аэропорта "Домодедово" и на входе с территории аэропорта на железнодорожные платформы. Также, согласно представленным решениям, здесь обустроят зоны распределения пассажиров и техническую зону, электрощитовую, зону управления турникетами, служебные и другие помещения. Для эвакуации и вспомогательных выходов для служебного пользования запроектированы примыкающие к зданию терминала консольные площадки. Предусмотрена возможность выхода пассажиров на консольную площадку для осмотра здания Аэровокзала со стороны (смотровая площадка). Связь между этажами будет осуществляться с помощью лестниц, лифтов и эскалаторов. В непосредственной близости от них обустраиваются блоки информационных носителей и мониторов, содержащие данные о расписании движения аэроэкспресса и о различных объектах основного и дополнительного обслуживания: комнаты матери и ребенка (пеленальная), касс и других. Кроме того, предусмотрены элементы системы информации первого, второго и третьего уровня, а для инвалидов и лиц с дефектами зрения - особые указатели.



Общая площадь здания терминала составит 6 тысяч 355 кв м, пропускная способность - 1500 человек в час. Финансирование проекта выполняется за счет собственных средств застройщика ? ООО "Аэроэкспресс".



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн, а в I квартале 2018 года снизился на 1.7% до 5.9 млн с 6 млн за аналогичный период 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2017 году составила 652.524 млн руб. против убытка в 50.615 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.33% до 5.168 млрд руб. с 4.404 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.061 млрд руб. против убытка в 10.07 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 884.796 млн руб. против убытка в 46.006 млн руб.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Услугами Аэроэкспресса в 2017 году воспользовались 11.66 млн человек, что на 0.6% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, выручка Аэроэкспресса за 2016 год уменьшилась на 2.7% до 5.903 млрд руб. по сравнению с годом ранее, чистая прибыль - на 24.8% до 1.114 млрд руб. с 1.481 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 9.4% до 2.333 млрд руб. с 2.575 млрд руб. Стоимость чистых активов компании за прошедший год увеличилась на 28.5% до 5.023 млрд. руб. с 5.642 млрд руб.



"AK&M" от 17.08.2018