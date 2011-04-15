Продажи электронных полисов ОСАГО преодолели планку в 10 млн штук

Объём продаж полисов е-ОСАГО за январь-июль 2018 года составил 10.5 млн, что превышает объём продаж за весь предыдущий полуторагодовой период продаж электронных полисов. Об этом сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.



По сравнению с показателем за 7 месяцев 2017 года продано в 3.5 раза больше полисов. Лидерами по продажам электронных полисов ОСАГО стали Москва (0.88 млн штук), Московская область (0.68 млн), Свердловская область (0.41 млн), Санкт-Петербург (0.37 млн) и Новосибирская область (0.31 млн).



Во всех регионах-лидерах продажи полисов е-ОСАГО за январь-июль 2018 года выросли в 3-10 раз по сравнению с январем-июлем 2017 года.



Продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными для страховых компаний с начала 2017 года. По итогам 2016 года было продано 197 тыс. полисов е-ОСАГО.



Всего с 1 июля 2016 года по конец июля 2018 года было продано 19.4 млн электронных полисов ОСАГО.





"AK&M" от 17.08.2018