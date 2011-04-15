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17/08/2018
17:20

В Москве началось строительство участка БКЛ метро от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта"

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) начала проходку левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" в сторону "Мичуринского проспекта" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"С корпорацией CRCC заключен контракт на строительство трёх станций БКЛ: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и тоннелей между ними", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что подрядчики из Китая выполняют только основные строительные работы, а установку и тестирование инженерного наполнения участка будут проводить российские специалисты.

"Длина перегона между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" составляет почти 1.5 км. Трасса тоннеля пройдет под Киевским направлением железной дороги, рекой Очаковкой и станцией "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро", - уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

По его словам, на этом участке используются новые тоннелепроходческие комплексы, которые доставлены из Китая компанией-подрядчиком CRCC.

Как отметил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, станция метро "Аминьевское шоссе" станет ядром транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

"ТПУ помимо метро объединит пассажиропотоки Киевского направления железной дороги, наземного общественного транспорта, междугородного автобусного сообщения. Поскольку ТПУ расположено на пересечении крупных магистралей - Аминьевского шоссе и Северо-Западной хорды, то здесь будет удобно парковать личные автомобили. Ожидается, что пересадочным узлом будут пользоваться 100 тыс. человек в сутки", - сказал А.Суниев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире и сделает районы города более доступными.

"Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы её достроим, она станет самой протяжённой кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине", - подчеркнул С.Собянин.

На БКЛ разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть кольцо планируется в 2022-2023 годах.

Напомним, в феврале 2018 года открылся первый участок БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Деловой центр". Самыми популярными станциями стали "Деловой центр" и "ЦСКА".

Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.

"AK&M" от 17.08.2018
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