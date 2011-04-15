Работы по подготовке к зиме завершатся 25 августа, С.Собянин

Работы по подготовке к зиме завершатся 25 августа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на официальном портале столичного градоначальника.



К зимнему сезону подготовили свыше 11 тыс. км тепловых сетей, 34 тыс. зданий.



Город достиг хороших результатов по подключению новых зданий и предприятий к теплосетям. "Мы практически в несколько раз уменьшили время подключения, - сказал мэр Москвы. - В целом проблемы как таковой по подключению в Москве к сетям не существует, потому что есть объединенная система сетей и запас теплоносителя".



При этом город продолжит развивать именно централизованную систему отопления, не переходя на автономные источники питания тепла, как делают во всем мире. "В таких крупных северных городах, как Москва, это наиболее эффективная система. Там, где можно, наоборот, мы нагружаем МОЭК и Мосэнерго, передавая им дополнительных потребителей", - заключил С.Собянин.



Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) теплосетевой компании было создано в Москве в 1932 году. Его объединили с МОЭК шесть лет назад, в 2012-м. Задача ЦДУ - круглосуточное оперативно-технологическое управление и контроль качества теплоснабжения объектов столицы.



Раньше управление арендовало здание по адресу: улица Ефремова, дом 10 и занимало площадь 140 квадратных метров. Новое здание, которое находится на Автозаводской улице, располагается на территории площадью 180 "квадратов". Там создали единое информационное пространство для оперативно-технологического управления, которое позволяет ускорить передачу информации и существенно сократить время оперативного реагирования аварийных служб компании "МОЭК".



До недавнего времени управление объектами теплоснабжения Москвы было разрозненным. Магистральные тепловые сети от источников комбинированной выработки тепла и электрической энергии (ТЭЦ ПАО "Мосэнерго") управлялись из одного диспетчерского пункта, а магистральные сети от котельных, разводящие сети и тепловые пункты - из другого.



В новом здании впервые стало возможно управлять всеми объектами теплоснабжения из единого центра. Это произошло благодаря объединению всех информационных систем и комплексов, которые прежде существовали в различных компаниях.



Кроме того, в рамках модернизации смонтировали современные системы и оборудование: видеостену и видеомониторы - на них в реальном времени отображается информация о том, как работает оборудование объектов теплоснабжения МОЭК, а также контролируется подача тепла на объекты городской инфраструктуры; систему мониторинга перемещения аварийной техники АС "Навигация".



Появились также выделенные каналы оперативной связи с ПАО "Мосэнерго", ресурсоснабжающими организациями, подразделениями МОЭК и другими, а электроснабжение стало бесперебойным благодаря автоматическому переключению на резервный источник электрической энергии.



У диспетчеров есть средства оперативной связи - коммуникаторы "Маркони". Для тех сотрудников, которым приходится работать круглосуточно, создали комфортные условия труда и отдыха. Все модернизационные работы провели за счет средств ПАО "МОЭК". Выполнили их в июне 2018-го. Сегодня МОЭК обеспечивает теплоснабжение 70990 абонентов, из них 33401 - жилого фонда.



В управлении центрального диспетчерского управления находятся: 13 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (в части несения тепловой нагрузки); 24 насосные перекачивающие станции; 38 районных тепловых станций; 18 квартальных тепловых станций; 70 малых котельных; 7925 километров магистральных тепловых сетей (диаметром 50-1400 миллиметров); 7848 километров распределительных тепловых сетей во всех округах Москвы; 10104 центральных тепловых пункта.



Центральное диспетчерское управление создано на основе интегрированной автоматизированной системы диспетчерского технологического управления. В его составе - диспетчерские отделы 10 эксплуатационных филиалов и ремонтно-эксплуатационного филиала.



В оперативном управлении ЦДУ есть и аварийно-спасательное формирование ПАО "МОЭК". Оно работает по стандартам МЧС. На его базе происходит централизованный мониторинг выезда линейных и аварийных автомашин и техники.



"AK&M" от 17.08.2018