Спред ставок денежного рынка к ключевой ставке продолжил уменьшаться, ЦБ

Структурный профицит ликвидности несколько снизился в июле в связи с крупными налоговыми платежами, которые значительно превысили объём поступления в банки средств по бюджетному каналу, и под влиянием других факторов формирования ликвидности. На этом фоне наблюдалось сужение спреда однодневных ставок МБК к ключевой ставке Банка России, отмечается в 29-м выпуске комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".



В конце июля - начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В целом влияние данного фактора на курс рубля нейтральное, однако внутри этого периода выплаты инвесторам могут приводить сначала к укреплению, а затем к ослаблению рубля.



В II квартале 2018 года продолжился рост оборотов ипотечного кредитования. Поддержку рынку оказывали сохраняющаяся консервативность банков, низкие кредитные риски в данном сегменте, а также уровень процентных ставок, достигший к концу II квартала 2018 года очередного исторического минимума.



Продолжился умеренный рост корпоративного кредитования, причем наметилось восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли, что может свидетельствовать как о росте склонности населения к потреблению, так и о постепенном восстановлении кредитования отраслей, наиболее чувствительных к колебаниям деловой конъюнктуры.





"AK&M" от 17.08.2018