ВТБ получил в залог товарные знаки "М.Видео" и "Эльдорадо"

ВТБ получил в залог по кредитному соглашению товарные знаки М.видео и "Эльдорадо". Об этом говорится в сообщении М.Видео.



Срок обеспечения - не позднее 28 апреля 2028 года.

ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "М.Видео" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла в 2 раза до 78.496 млн руб. с 33.567 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 16.72% до 91.256 млн руб. с 78.185 млн руб., валовая прибыль - на 14% до 89.11 млн руб. с 78.125 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 106.674 млн руб. против 56.3 млн руб.



"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. 26 апреля 2018 года ПАО "М.Видео" объявило о приобретении дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". По оценке "М.Видео", процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" будет завершен до конца I квартала 2019 года.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.видео") - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года Группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и два магазина "М_Mobile" в более чем 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1287 тыс. кв. м, общая площадь - 1720 тыс. кв. м.



Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" за первое полугодие 2018 года выросли на 16% до 175.3 млрд руб. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" за II квартал 2018 года выросли на 17.2% до 84.5 млрд руб. Объединённые продажи через интернет увеличились на 38.7% до 15.5 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн в общих продажах группы составила 18%. Доля самовывоза в интернет-продажах Группы составила 73%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 17.08.2018