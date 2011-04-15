Нафтогаз опубликовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на сентябрь 2018 года

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в сообщении компании.



Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.



В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 8833 - 9662 грн/тыс. куб. м (без НДС). По сравнению с ценами на август 2018 года, в сентябре цены увеличены на 4.6%.



Отметим, что с 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что природный газ поставляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. В частности, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.



В соответствии с положением о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 года N187 (с изменениями), Нафтогаз осуществляет поставку природного газа для бытовых потребителей по цене 4942 грн/тыс. куб. м (без НДС).



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.







"AK&M" от 17.08.2018