Инициатива по изъятию сверхдоходов ряда компаний приведёт к снижению роста ВВП, РСПП

Инициатива об изъятии доходов горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении РСПП.



Среди последствий возможного усиления нагрузки за счёт данных необоснованных изъятий члены Комитета по налоговой политике РСПП указали на сокращение инвестиционных и социальных программ. Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платёжеспособности.



Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний. Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведёт к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП.



Члены комитета также отметили, что, изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий.







"AK&M" от 17.08.2018