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17/08/2018
15:48

Число жалоб на банки в июле увеличилось на 7.6%, ЦБ

В Банк России в июле 2018 года поступило 11.3 тыс. жалоб в отношении кредитных организаций, что на 7.6% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По-прежнему жалобы на банки составляют более половины (54.5%) всех поступивших регулятору жалоб. И традиционно наибольшую долю (38%) среди них занимают жалобы относительно потребительского кредитования.

В свою очередь отмечено снижение количества жалоб на некредитные финансовые организации: в июле их поступило 7.4 тыс., что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце. Свою роль в этом сыграло уменьшение на 38% числа жалоб на кредитные потребительские кооперативы.

Примерно пятую часть (21.2%) от общего числа составили жалобы на страховщиков, где, как и всегда, подавляющее большинство (81%) жалоб потребителей пришлось на сегмент ОСАГО. При этом важно отметить, что и по ОСАГО, и по субъектам страхового дела в целом количество жалоб несколько снизилось по сравнению с июнем.

Всего в июле в Банк России на рассмотрение поступило 22.4 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг.



"AK&M" от 17.08.2018
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