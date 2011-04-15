Число жалоб на банки в июле увеличилось на 7.6%, ЦБ

В Банк России в июле 2018 года поступило 11.3 тыс. жалоб в отношении кредитных организаций, что на 7.6% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По-прежнему жалобы на банки составляют более половины (54.5%) всех поступивших регулятору жалоб. И традиционно наибольшую долю (38%) среди них занимают жалобы относительно потребительского кредитования.



В свою очередь отмечено снижение количества жалоб на некредитные финансовые организации: в июле их поступило 7.4 тыс., что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце. Свою роль в этом сыграло уменьшение на 38% числа жалоб на кредитные потребительские кооперативы.



Примерно пятую часть (21.2%) от общего числа составили жалобы на страховщиков, где, как и всегда, подавляющее большинство (81%) жалоб потребителей пришлось на сегмент ОСАГО. При этом важно отметить, что и по ОСАГО, и по субъектам страхового дела в целом количество жалоб несколько снизилось по сравнению с июнем.



Всего в июле в Банк России на рассмотрение поступило 22.4 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг.







"AK&M" от 17.08.2018