Облачные сервисы ESET доступны партнёрам MONT в Центральной Азии

ESET расширяет сотрудничество с компанией MONT. Об этом говорится в сообщении компании.



Теперь облачные версии продуктов ESET доступны партнёрам MONT Центральная Азия. Партнёры дистрибьютора в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане могут приобретать лицензии на основе ежемесячной подписки, выбирая количество защищаемых узлов.



Партнёры MONT в странах Центральной Азии, подключенные к платформе MONT Cloud Distribution, могут предлагать корпоративным заказчикам антивирусные решения ESET, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition; продукт для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server; продукт для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server.



Облачная дистрибуция продуктов ESET открывает для партнёров MONT Cloud Distribution новые возможности развития бизнеса. Партнеры могут перепродавать подписки ESET и объединять их с собственными решениями или продуктами других поставщиков. Это позволит привлечь новых клиентов и увеличить заработок.



В свою очередь, корпоративным клиентам арендная модель позволит оптимизировать ИТ-бюджет и оплачивать только фактически используемые лицензии. Предложение актуально для организаций любого масштаба - микробизнеса, малых, средних и крупных компаний.



MONT Cloud Distribution - автоматизированная платформа агрегации облачных сервисов с помесячным биллингом для партнеров, постоплатой по факту использования и бесплатной технической поддержкой первой линии в режиме 24х7 силами MONT. Работа с MCD позволяет партнерам трансформировать бизнес-модель и перейти от перепродажи ПО к продаже сервисов. В платформе доступны облачные сервисы ведущих вендоров: бизнес-приложения, решения для создания инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности, построения частных облаков.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 17.08.2018