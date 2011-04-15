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17/08/2018
15:57

Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в Городской усадьбе Шувалова XVIII-XIX вв.

Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в Городской усадьбе Шувалова, XVIII-XIX вв. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы.

Мосгорнаследие зафиксировало факт проведения несогласованных работ внутри здания городской усадьбы Шувалова. Здание на улице Покровка, дом 38А является объектом культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX вв. - Главный дом, конец XVIII в." В связи с обращением на горячую линию Мосгорнаследия, сотрудниками ведомства была проведена проверка и выявлено проведение несанкционированных работ на объекте.

Объект был приобретён собственником у города Москвы на аукционе, состоявшемся 30 января 2018 года, условием приобретения являлось соблюдение условия охранного обязательства, а также исполнение плана работ акта технического состояния объекта. В связи с инцидентом Департамент культурного наследия Москвы возьмет на особый контроль исполнения собственником требований охранного обязательства.


"AK&M" от 17.08.2018
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