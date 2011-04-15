Задолженность по зарплате в РФ на 1 августа выросла на 20.9% до 3.389 млрд руб.

По сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 августа 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3388.9 млн руб. и по сравнению с 1 июля 2018 года увеличилась на 586.3 млн руб. (на 20.9%). Об этом сообщил Росстат.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году,



приходится 721 млн руб. (21.3%), в 2016 году и ранее - 1172 млн руб. (34.6%).



Задолженность по заработной плате на 1 августа имелась перед 50.4 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 44% - работники обрабатывающих производств; 23% - строительства; 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта; 5% - добычи полезных ископаемых.





"AK&M" от 17.08.2018