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20/08/2018
09:28

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 августа 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 августа 2018 года

КОММУНИСТОВ ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ОБХОДЯТ ПАРТИЮ В РЕГИОНАХ

КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Более чем в 20 регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению "пенсионного" референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои группы. По закону, для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов РФ.


ХЛЕБНОЕ ВМЕСТО
ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА ЖДУТ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Планы Минсельхоза обсудить прогнозы поставок зерна за рубеж обеспокоили экспортеров. В частности, настороженность у них вызывает перспектива возврата экспортной пошлины на пшеницу. Власти активно ищут новые источники доходов, поэтому риски введения подобных мер растут, согласны аналитики. Чиновники заверяют, что ограничений не обсуждают, но власти некоторых регионов уже выступают за приостановку экспорта.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 20.08.2018
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