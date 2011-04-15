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20/08/2018
10:14

Мобильная клиника Doc+ привлекла ещё $9 млн инвестиций

Мобильная клиника Doc+ закрыла третий раунд инвестиций на $9 млн. Как сообщили газете "КоммерсантЪ" в компании, новым акционером Doc+ стал шведский фонд Vostok New Ventures (VNV), в портфеле которого уже имеются доли в Gett, Avito, OneTwoTrip, BlaBlaCar.

В раунде также приняли участие текущие совладельцы Doc+ - Baring Vostok Private Equity Fund и "Яндекс", которые уже вложили в компанию $5.5 млн в 2016 году и $5 млн - в 2017 году.

Из отчётности VNV следует, что на этот раз фонд вложил $4 млн; в "Яндексе" и Baring Vostok размеры своих новых вкладов не конкретизируют.

Doc+ планирует направить полученные средства на развитие технологической платформы, тестирование новых направлений и развитие решений на основе искусственного интеллекта.

Онлайн-сервис по вызову врача на дом Doc+ был запущен в 2015 году. Выручка ООО "Новая медицина", управляющего сервисом, в 2017 году выросла более чем в 2 раза до 133.7 млн руб., но при этом на столько же увеличился и чистый убыток - до 342 млн руб. со 152 млн руб. В компании не комментируют финансовые результаты.

Другие крупные интернет-компании и инвесторы также считают рынок телемедицины перспективным. Так, в мае 2017 года Сбербанк объявил о покупке 79.6% в онлайн-сервисе DocDoc, причем вся компания, по информации "Ъ", оценивалась на этапе переговоров в 1-1.5 млрд руб.




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