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20/08/2018
10:37

Объединение НПФ Группы банка "Открытие" завершено

Завершена реорганизация АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" в форме присоединения к нему АО "НПФ электроэнергетики" и АО "НПФ РГС". Об этом сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа".

Деятельность присоединённых фондов была прекращена 17 августа, соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Права и обязанности АО "НПФ электроэнергетики" и АО "НПФ РГС" с этого момента в полном объёме перешли к "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТу" в порядке универсального правопреемства.

Клиентам присоединённых фондов не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Все клиенты могут воспользоваться услугами и сервисами на сайте "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа".

Основной вектор развития объединённого НПФ - сохранение и усиление позиций на рынке негосударственных пенсионных услуг для частных и корпоративных клиентов. Приоритетом НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" остаётся высокое качество клиентского опыта, в том числе благодаря широкому применению онлайн-технологий в работе с клиентами. Объединённый НПФ Группы банка "Открытие" - один из крупнейших на пенсионном рынке. Совокупные активы фонда составляют 585.6 млрд руб., количество клиентов - 7.97 млн.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



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