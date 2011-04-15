Ренова В.Вексельберга снизила долю в компании "Хевел" до 46% с 51%

Подконтрольная ГК "Ренова" Виктора Вексельберга Beluna Investments Ltd снизила долю в ООО "Хевел" (СП с АО "РОСНАНО") с 51% до 46%. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



49% "Хевела" по-прежнему остаётся у РОСНАНО, а 5% у Beluna приобрело ООО "Реам Менеджмент", принадлежащее Михаилу Сиволдаеву. Он входит в совет директоров близкого к Ренове Меткомбанка и ранее возглавлял компанию "Ренова менеджмент".



Представитель Реновы не был доступен для комментариев, в РОСНАНО и "Хевеле" обсуждать сделку отказались. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что Ренова не предлагала свой пакет РОСНАНО, а Вексельберг не планирует дальше сокращать долю в СП или выходить из бизнеса. РОСНАНО изначально приобретало пакет в "Хевеле" как инвестицию для дальнейшей продажи, но пока покупателя нет.



Напомним, Виктор Вексельберг, Ренова, а также Олег Дерипаска с его основными активами, включающими РУСАЛ и En+ Group, 6 апреля попали под санкции США. После включения в черный список (SDN list) В.Вексельберг снижал участие и в других активах. Так, в швейцарской Oerlikon аффилированным с Вексельбергом структурам принадлежало 43%, а сейчас осталось 19.9%, в сталелитейной Schmolz+Bichenbach доля бизнесмена упала с 42% до 12.6%, а в швейцарской Sulzer - c 63.42% до 48.83%.



"Хевел" напрямую не попал под санкции, но связь с Реновой может серьезно осложнить работу на внешних рынках (компания планирует экспортировать продукцию) и мешать работе с иностранными банками. Руководитель проектов адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Юлия Андреева считает, что снижение доли Реновы поможет обойти риски, поскольку условием санкций является наличие прямого или косвенного владения 50% и более в капитале компании, передача части пакета позволяет компании "вывести себя из-под этого формального критерия".



К снижению доли попавшего под санкции основного бенефициара пытаются прибегнуть и структуры Олега Дерипаски. В частности, En+ намерена перевести En+ Holding из кипрской юрисдикции в один из российских специальных административных районов (САР). Юристы считают, что эти меры позволят снизить риски санкций против отдельных компаний, но при переводе активов в РФ могут выявиться недоработки нового закона о САР.



ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.



ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach. Кроме того, Ренове принадлежит 76.7% ПАО "Т Плюс", владеющего станциями мощностью около 16 ГВт (6% от общероссийской), а также газоснабжающими фирмами и теплосетями.



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