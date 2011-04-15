Средний чек россиян достиг минимальных показателей за два года, сообщает Ромир.



В июле индекс среднего чека составил 496 руб. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвёртый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3.3%. С учётом официальной инфляции за июль, равной 0.3%, падение индекса составило 3%.



По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1.4%. Таким маленьким средний чек не был уже более 2 лет - с марта 2016 года.



Из всех федеральных округов в июле средний чек вырос только в одном - Северо-Кавказском. Здесь увеличение индекса составило более 15%.



В Москве индекс среднего чека снизился на 1.2% до 677 руб. Более резким падение показателя оказалось в Санкт-Петербурге - там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 руб. (минус 7%).



Среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Здесь чек вырос на 1.7% до 236 руб. В остальных торговых точках показатели упали. Более других в гипермаркетах - здесь средний чек составил в июле 741 руб. (минус 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 руб. (минус 4.8%), дискаунтеров - 340 руб. (минус 3.4%).





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