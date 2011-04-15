ВТБ назвал условие покупки банка "Возрождение" после нового ареста его акций

ВТБ купит банк "Возрождение" только в случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований. Об этом сообщили изданию RNS в пресс-службе ВТБ, комментируя информацию об аресте акций банка Высоким судом Лондона.



Ранее представитель фонда Bonum Capital, с которым ранее ВТБ договорился об условиях покупки "Возрождения", сообщил RNS, что новый арест акций банка "Возрождение" Высоким судом Лондона, который произошёл 15 августа, не повлияет на сделку по покупке банка группой ВТБ.



О новом аресте активов экс-совладельцев братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, включающих в себя акции банка "Возрождение", рассказал RNS партнёр юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнёры" Роман Макаров, который представляет интересы держателей кредитных нот Peters International.



Напомним, Высокий суд Лондона в июле текущего года уже замораживал активы Ананьевых по аналогичному иску. Позже арест был снят - после того, как Дмитрий Ананьев выплатил полную сумму требований инвесторов - $15.6 млн и 11 млн евро в качестве обеспечения.



А 14 августа, за день до нового ареста активов Ананьевых, ВТБ объявил, что договорился с фондом Bonum Capital о ключевых условиях сделки по приобретению банка "Возрождение". Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил журналистам, что кредитная организация рассчитывает закрыть сделку по покупке не менее 75% акций "Возрождения" в сентябре и подчёркивал, что сделка пройдёт только в том случае, если все акции будут освобождены от нынешних обременений.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал 2018 года составила 640 млн руб.





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