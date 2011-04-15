Стройгазмонтаж построит более 300 км подвода к Nord Stream 2

ООО "Стройгазмонтаж" построит более 300 км газопровода на участке Грязовец - КС "Славянская", говорится в сообщении компании.



Заказчик - ООО "Газпром инвест", генеральный подрядчик - ООО "Стройгазмонтаж", субподрядчиками стали: АО "Ленгазспецстрой", АО "Краснодаргазстрой", ООО "ССК "Газрегион", ООО "Нефтегазкомплектмонтаж", ОАО "СУ N 2" и ООО "СПХ "Наука".



Будут проложены две нитки магистрального газопровода диаметром 1400 мм на участке "км 538 - км 852.7" и 4 нитки диаметром 800 мм на участке "км 852.7 - км 859.5" (от компрессорной станции "Славянская" до береговой линии).



Газопровод Грязовец-КС "Славянская" соединит Единую систему газоснабжения РФ с Nord Stream 2.



Группа компаний СГМ - ведущий холдинг России по строительству объектов нефтегазового комплекса. Основные направления деятельности Группы компаний СГМ - строительство магистральных трубопроводов, наземных сооружений, морское строительство, газификация субъектов РФ.





"AK&M" от 20.08.2018