Ингосстрах застраховал ответственность крупнейшего транспортного оператора в Тюменской области

Филиал Ингосстраха в Тюменской области перезаключил договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) с АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" на новый период.



В соответствии с договором ответственность перевозчиков застрахована при использовании 365 транспортных средств, состоящих на балансе организации.



Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. – на случай гибели пассажира, 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу.



Ингосстрах в Тюменской области обеспечивает защитой ТС АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" с 2015 года.



АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" – одно из крупнейших автотранспортных предприятий Тюмени и Тюменское области, которое осуществляет комплексные пассажирские перевозки легковым транспортом и автобусами. За год предприятие перевозит более 31 млн пассажиров на автобусах городского сообщения и более 2.4 млн пассажиров на линиях пригородного сообщения.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.08.2018