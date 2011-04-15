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20/08/2018
12:14

Ингосстрах застраховал ответственность крупнейшего транспортного оператора в Тюменской области

Филиал Ингосстраха в Тюменской области перезаключил договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) с АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" на новый период.

В соответствии с договором ответственность перевозчиков застрахована при использовании 365 транспортных средств, состоящих на балансе организации.

Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. – на случай гибели пассажира, 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу.

Ингосстрах в Тюменской области обеспечивает защитой ТС АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" с 2015 года.

АО "Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" – одно из крупнейших автотранспортных предприятий Тюмени и Тюменское области, которое осуществляет комплексные пассажирские перевозки легковым транспортом и автобусами. За год предприятие перевозит более 31 млн пассажиров на автобусах городского сообщения и более 2.4 млн пассажиров на линиях пригородного сообщения.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 20.08.2018
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