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20/08/2018
12:17

Владельцы журнала New York готовят активы к продаже

Компания New York Media, владеющая американским еженедельным журналом светских новостей New York и целым рядом тематических блогов, включая The Cut, Vulture, Grub Street, Select All и другие, рассматривают возможную продажу издательских активов. Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на осведомлённые источники, New York Media наняла инвестиционный банк LionTree для изучения возможных вариантов.

New York, основанный в 1968 году американским журналистом Клаем Фелькером, был куплен в начале 2000-х годов за $55 млн финансистом Брюсом Вассерштайном и сейчас принадлежит его наследникам, которые сочли необходимым изучить "стратегические возможности в целях органического роста бизнеса".

"Учитывая рост New York Media, нам целесообразно оценить рыночные возможности для дальнейшего развития бизнеса компании", - отметили в компании.

По оценкам исследовательской компании ComScore, сайты журнала и тематических блогов в июне посетили около 35 млн человек, что на 100% больше, чем за год до этого. Общий тираж печатных изданий New York Media составляет 408 тыс.

Ранее об аналогичных шагах по продаже части активов на фоне падения объёмов рекламы в печатных изданиях сообщило издательство Conde Nast, владеющее журналом Vogue, а издательство Tronc, которому принадлежит газета Chicago Tribune, вело переговоры о продаже активов частным инвесторам.


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