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20/08/2018
12:52

В начале торгов недели рубль немного слабеет

В начале торгов новой недели рубль на Московской Бирже немного слабеет, несмотря на повышение нефтяных цен , приближающихся к $72 по Brent. Не повлияло даже подтверждение Fitch Ratings рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

Над рынком нависает по-прежнему опасность последствий новых санкций США, первая "волна" которых вступает в силу на текущей неделе. Кроме того, несколько повышается и индекс доллара DX на Forex - с 96 до 96.15.

Поэтому торги валютой открылись ростом доллара к рублю с 67/05 к 67/32 руб. Котировки вновь стремятся к уровню 67/8 руб. В то же время поддержкой выступает рубеж 66/33 руб.

Для пары EUR/RUB динамика роста менее выражена, поскольку евро в целом находится под давлением к доллару на Forex. Соответственно, рост EUR/RUB с 76.66 к 76.9 при открытии торгов в понедельник не смог закрепиться, и пара отошла к 76.81 руб. Общее стремление вверх из-за слабости рубля остаётся и в данном активе, где целью выступает 77.4 руб., а поддержкой - уровень 75.3-76 руб.

И лишь фондовый индекс МосБиржи открылся вверх, с гэпом, с 2.262 достигнув 2.274 п. Он отвечает общему некоторому позитиву рынков акций в мире в последние дни, ослаблению "бегства от рисков" (индекс страха VIX снизился на 6% до 12.6 п.) и, в частности, росту азиатских фондовых индексов в понедельник на 1-1.6%.




"AK&M" от 20.08.2018
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