Прибыль страховщиков в I квартале выросла более чем в 2 раза до 52.9 млрд руб.

Объём страховых взносов в РФ за I квартал 2018 года вырос на 19.3% до 377 млрд руб. и составил 1.43% ВВП. Совокупные выплаты сократились на 11.7% до 109.1 млрд руб. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков Банка России.



Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 2 раза до 52.9 млрд руб. Снижение выплат на фоне быстрого роста взносов способствовало сокращению убыточности страховщиков, что вместе с уменьшением доли расходов и наращиванием инвестиционного дохода оказало поддержку финансовому результату страховых компаний.



Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продолжает укреплять позиции на страховом рынке за счет роста интереса клиентов к продуктам с ожидаемой доходностью выше, чем по депозитам. При этом страхователи вкладывают все больше средств в такие продукты: средняя премия в страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика выросла за год более чем на 40% до 516 тыс. руб. в I квартале текущего года.



Общая сумма взносов по ИСЖ увеличилась за I квартал в 1.7 раза относительно того же периода прошлого года и составила 66.5 млрд руб. Однако недостаточная осведомленность клиентов о порядке формирования доходности, в том числе отсутствии гарантий получения доходности, может привести к неудовлетворенности потребителей результатами инвестирования и отказу от перезаключения договора на новый срок, что скажется на объемах рынка в будущем.



В страховании имущества юридических лиц произошел разворот тенденции: взносы выросли более чем на треть, при этом в 2017 году в целом и I квартале 2017 года фиксировалось снижение поступлений. Этому сегменту свойственна волатильность, поскольку он во многом зависит от уровня предпринимательской активности и реализации крупных проектов. Помимо эффекта низкой базы прошлого года, значительный приток взносов в I квартале был связан с проведением чемпионата мира по футболу в России, подчёркивается в обзоре.



Позитивной динамики страховому рынку в целом добавили также страхование от несчастных случаев и болезней (прирост взносов на 28.8%) и ДМС (5.8%) за счет увеличения объемов кредитования физических лиц и влияния инфляции на стоимость медицинских услуг соответственно.



Давление на объём страховых премий оказывало автострахование: в ОСАГО взносы сократились на 4.6% относительно аналогичного показателя за тот же период прошлого года, в страховании АВТОКАСКО - на 0.1%.



"AK&M" от 20.08.2018