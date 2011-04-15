Vostok New Ventures инвестировал $4 млн в сервис бронирования билетов Busfor

Фонд Vostok New Ventures (VNV) стал новым совладельцем сервиса онлайн-бронирования билетов на междугородние автобусы Busfor. Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на отчётность фонда, он вложил в проект $4 млн.



VNV выкупил допэмиссию акций Busfor, пояснил изданию cооснователь и CEO Busfor Илья Екушевский. Оценку компании в ходе сделки он не комментирует. Другие совладельцы Busfor - фонды Baring Vostok и "Эльбрус Капитал", а также сам Екушевский в сделке не участвовали.



Таким образом, всего с 2014 года Busfor привлек уже $28 млн. В числе его инвесторов ранее были InVenture Partners, Intel Capital и фонд экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Chernovetskyi Investment Group (CIG).



Busfor основан в 2012 году и работает в России, Украине, Белоруссии и Польше. В линейке разработанных компанией решений - система управления инвентарём перевозчика, система бронирования, обеспечивающая взаиморасчёты между перевозчиками и агентами, сайт и мобильное приложение. По собственным данным, около 7 тыс. перевозчиков продают через сервис автобусные билеты, услугами ежемесячно пользуются 4 млн человек. Компания получает 15% при продаже билета, средняя цена которого составляет $22. В 2018 году Busfor планирует продать 4 млн билетов, надеется И.Екушевский.



Объём рынка автобусных перевозок в Восточной Европе и СНГ в Busfor оценивают в $9 млрд, но основной объем продаж происходит в офлайне. При этом доля онлайн-продаж растёт кратно из года в год и по итогам 2018 года займёт от 2% до 5%, в зависимости от страны. Busfor прогнозирует, что к 2022 году доля онлайн-продаж может составить около 30%, причём в компании рассчитывают занять треть этого объёма. "Перевод продаж билетов в онлайн создаёт огромный рыночный сегмент, но требует существенных усилий и инвестиций", - признает И.Екушевский.



Выручка ООО "Басфор" в 2017 году составила почти 22 млн руб., чистый убыток - 193 млн руб. "Басфор" контролируется кипрской Aniforius Holding Limited.







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