К.Писарев стал совладельцем проекта МФК на Поклонной горе

Компания Wainbridge, которая принадлежит бывшему совладельцу группы ПИК Кириллу Писареву, будет участвовать во втором проекте БТА-банка Кенеса Ракишева на Поклонной горе - строительстве многофункционального комплекса (МФК) с океанариумом. Об этом рассказал источник газеты "КоммерсантЪ", близкий к собственнику банка.



В офисе К.Писарева и Wainbridge на запрос издания не ответили, но информацию подтвердил представитель Кенеса Ракишева. "Господин Писарев - основной соинвестор проекта", - сказал он. По его словам, схема сотрудничества по этому проекту аналогична той, что задействована для строительства на Поклонной улице, где перестраивается бизнес-центр c рабочим названием "1812".



Wainbridge строит в Москве (623.7 тыс. кв. м) и за рубежом (943.1 тыс. кв. м по всему миру), указано на сайте компании. Кирилл Писарев - один из основателей группы ПИК, контроль над которой он потерял в кризис 2008-2009 годов. Сейчас основной акционер группы - Сергей Гордеев.



Строительство океанариума начал бывший владелец БТА-банка Мухтар Аблязов. Его ООО "Марин Гарденс" в 2004 году получило в аренду от города 4.02 га на улице Братьев Фонченко (на западе Москвы). Тогда же было одобрено строительство многофункционального комплекса площадью 215 тыс. кв. м с океанариумом, отелем, апартаментами и офисами.



В 2008 году стройка остановилась, а в отношении М.Аблязова были выдвинуты обвинения в хищении. В 2018 году межрайонный суд Алматы заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав виновным в хищении средств БТА-банка. В 2014 году банк приобрёл казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.



В марте 2018 года ему удалось консолидировать основные девелоперские проекты банка в Москве: бизнес-центр "1812" на Поклонной улице, проект океанариума в том же районе, площадку под строительство подземного торгового центра у Павелецкого вокзала (этот проект недавно был продан нынешнему совладельцу ПИК С.Гордееву).



Чтобы вернуть проект океанариума, одна из структур БТА-банка получила требования кредитора к "Марин Гарденс", замкнув на себя самые крупные долги на общую сумму 8.5 млрд руб. В конце 2016 года, когда шли разбирательства с кредиторами и мэрией, участок на улице Братьев Фонченко эксперты оценивали в $45 млн, или 2.7 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент. Недостроенное здание на участке в ходе инвентаризации оценено в 3.66 млрд руб.



Параметры проекта на улице Братьев Фонченко дважды пересматривались. Сейчас он одобрен мэрией в таком виде: общая площадь - 133.7 тыс. кв. м, в том числе около 24.3 тыс. кв. м займёт океанариум. В соответствии с действующими градостроительными нормами инвестор должен будет также построить школу и детский сад.



Директор направления стратегического консалтинга CBRE Ольга Земцова оценила объём инвестиций в проект в $180-200 млн, уточнив, что сумма может оказаться больше из-за океанариума. "Это правильная локация для жилья - зеленая зона, метро в пешей доступности. Квартиры в проекте, обеспеченном коммерческой инфраструктурой, будут пользоваться спросом", - считает О.Земцова. По её словам, проект океанариума выглядит менее перспективным, так как ему фактически придется конкурировать с "Москвариумом".



Партнёр Colliers International Владимир Сергунин, наоборот, считает, что торговый центр и океанариум в рамках проекта будут привлекать покупателей. Он оценил среднюю стоимость продажи жилья в будущем комплексе в 300-350 тыс. руб. за 1 кв. м (без отделки).



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