Банки в первом полугодии увеличили объём кредитования пенсионеров на 45%

Российские банки в первом полугодии 2018 года выдали заёмщикам старше 60 лет 1.91 млн кредитов на 212.75 млрд руб. Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Объединённого кредитного бюро.



Доля пенсионеров среди всех новых заёмщиков за прошедший год снизилась до 10.9% с 11.4%. При этом уровень одобрения кредитов таким заёмщикам вырос. В январе-июне 2018 года показатель составил 69%. В первом полугодии 2017 года было одобрено 62.5% кредитных заявок от граждан старше 60 лет.



Банки выдали пенсионерам 597.34 тыс. кредитных карт с общим лимитом свыше 36.38 млрд руб., годом ранее - 357.70 тыс. карт с лимитом 12.49 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заёмщиков, получивших кредитные карты, за прошедший год выросла с 10.6% до 11.6%.



Ипотека также показала крайне высокие темпы роста. Количество ипотечных кредитов, выданных заёмщикам старше 60 лет, выросло за год на 58%, объёмы - на 68%. В первом полугодии 2018 года банки выдали пенсионерам 14.48 тыс. ипотечных на 20.64 млрд руб., годом ранее - 9.14 тыс. кредитов на 12.26 млрд руб. Средний чек по ипотеке вырос до 1.43 млн руб. с 1.34 млн руб. Доля пенсионеров среди всех заёмщиков, получивших ипотеку, за прошедший год выросла до 2.5% с 2.4%. В первом полугодии 2018 года одобрено 81.2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, год назад - 63.6%.



В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13%, объёмы увеличились на 33%. Банки выдали пенсионерам 12.83 тыс. автокредитов на 8.9 млрд руб., годом ранее - 11.37 тыс. автокредитов на 6.7 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос до 694 тыс. руб. с 589 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за прошедший год снизилась с 5.8% до 5.4%. В первом полугодии 2018 года одобрено 60.5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет, год назад - 43.7%.



В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, объёмы выросли на 28%. Банки выдали пенсионерам 1.19 млн кредитов наличными на 146.15 млрд руб., годом ранее - 1.21 млн кредитов на 114.01 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос до 122 тыс. руб. с 94 тыс. руб.



В целом на 1 июля 2018 года открытые кредиты имели 8.28 млн российских пенсионеров, их общая задолженность перед банками составила 885.99 млрд руб. 59% заемщиков старше 60 лет имеют один открытый кредит, 22% - два открытых кредита, 10% - три открытых кредита, 5% - четыре открытых кредита и 4% - пять и более открытых кредитов. В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тыс. руб.



"AK&M" от 20.08.2018