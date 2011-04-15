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20/08/2018
14:34

ESET представляет новое поколение корпоративных продуктов

ESET представляет в России новое поколение продуктов для защиты малых и средних компаний и управления безопасностью корпораций. В линейке представлены обновленные продукты для рабочих станций и серверов, а также абсолютно новое решение для защиты от ранее неизвестных угроз, включая программы-шифраторы. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно отчету исследовательской компании Forrester, заказчикам необходимо "комплексное решение для защиты конечных точек, которое бы имело обширный набор функций и минимизировало сложность процессов". Новая линейка бизнес-продуктов ESET отвечает данным требованиям и обладает дополнительными преимуществами.

Главная новинка продуктовой линейки - встроенная песочница на основе технологий машинного обучения ESET Dynamic Threat Defense. Решение создает дополнительный уровень защиты в продуктах для рабочих станций и почтовых серверов. Пользователь ESET Endpoint Security и ESET Mail Security может автоматически или вручную отправлять для анализа файлы и сообщения электронной почты и получать отчеты о поведении образцов. Детектирование на основе анализа поведения позволяет распознавать угрозы нулевого дня и шифраторы до того, как они проникнут в корпоративную сеть.

В центре линейки - полнофункциональное средство для централизованного управления безопасностью ESET Security Management Center - новая версия веб-консоли ESET Remote Administrator. Решение обеспечивает полный обзор продуктов безопасности ESET, включая ESET Dynamic Threat Defense. Более того, с его помощью администратор может настраивать групповые политики безопасности, отчеты и уведомления, устранять угрозы в один клик, консолидировать информацию об оборудовании и программном обеспечении, развернутом в сети.

В новом поколении корпоративных продуктов внедрен модуль "Защита от программ-вымогателей", который оценивает и контролирует процессы и приложения с помощью поведенческого анализа и репутационной эвристики. В случае обнаружения подозрительных действий, характерных для программ-вымогателей, пользователю будет предложено заблокировать данную активность.

Новый "Сканер UEFI" следит за целостностью прошивки и обнаруживает попытки модификации. Функция предназначена для обеспечения безопасности среды предварительной загрузки, соответствующей спецификации UEFI.

Улучшенная "Защита от ботнетов" позволяет отслеживать сетевую активность и обнаруживать вредоносные программы путем анализа сетевых коммуникационных моделей и протоколов.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 20.08.2018
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