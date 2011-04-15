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20/08/2018
14:47

Традиционно напряжённый август подтвердил свою "репутацию", полагают аналитики

Традиционно напряжённый для России август подтвердил свою "репутацию" опасного месяца и в этом году. Резкое снижение курса рубля нарушило благостное летнее затишье. Очередной обвал снова показал уязвимость экономики и курса валюты прежде всего от внешних обстоятельств. Основные причины недавнего падения рубля - угроза новых болезненных санкций со стороны США, снижение нефтяных котировок с $75 до $71 за баррель Brent, общий рост доллара в мире, крушение турецкой лиры как рисковой валюты, сходной с рублём. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

И хотя доллар отступил в последние дни от максимума свыше 68 руб. ниже 67 руб., остаётся возможность снова тестировать уровни около 70 руб. Однако людям вряд ли стоит сейчас покупать доллары, поскольку курс уже слишком высок, и вполне вероятна более глубокая коррекция. Есть смысл рассматривать покупки в случае снижения котировок к 64-65 руб., подчёркивает аналитик.

Удорожание валюты выступит одним из факторов усиления инфляции, и до конца года она может вернуться к подзабытым уровням около 4%. В частности, это проявится в увеличении цен на технику, причём не только импортную.



"AK&M" от 20.08.2018
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