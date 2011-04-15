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20/08/2018
14:38

В.Михельсон приобрела строительную компанию "Нова"

Дочь основного акционера ПAO "НОВАТЭК" Леонида Михельсона Виктория стала единственным собственником строительного ООО "Нова", подрядчика газовой компании. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным ЕГРЮЛ, с 2016 года собственником компании являлось ООО "Левит", которое принадлежит Леониду Михельсону (доля - 78.29%) и Леониду Симановскому, совладельцу НОВАТЭКа. Затем, в январе 2018 года, "Нова" перешла в собственность её менеджмента в лице Сергея Романцева (51%), Андрея Кошарского (24%) и Виктора Фомина.

В НОВАТЭКе сделку не комментируют. Получить комментарий в "Нове" изданию не удалось.

"Нова", как следует из информации на её сайте, является одной из крупнейших компаний по строительству магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. Основными заказчиками компании являются НОВАТЭК, "Газпром нефть", а также их СП "Арктикгаз" и "Газпром". Выручка "Новы" по РСБУ в 2017 году превысила 13 млрд руб., чистая прибыль составила 74.8 млн руб. Гендиректор компании - Сергей Романцев.

Виктория Михельсон никогда напрямую не была связана с бизнесом отца, занимаясь в основном арт-проектами. В частности, она курировала проекты фонда современного искусства V-A-C (Victoria - the Art of Вeing Contemporary), созданного Л.Михельсоном в 2009 году, а в 2016 году вошла в совет попечителей New Museum в Нью-Йорке.

"Скорее всего, действия по смене собственников могут быть связаны с перераспределением финансовых потоков, минимизацией налоговых рисков", - полагает Галина Гамбург из юрфирмы "Амулекс". По словам Дмитрия Клеточкина из юркомпании "Рустам Курмаев и партнёры", причин такой смены собственника может быть множество. "Это и подготовка к какой-либо сделке по отчуждению, к возможным санкциям, реальная попытка продать компанию менеджменту, сорвавшаяся по какой-либо причине. В таких случаях никто не стремится удовлетворять праздное любопытство публики", - говорит Д.Клеточкин.

Вряд ли такая смена предпринималась как защита от кредиторов, полагает юрист, поскольку современная редакция закона о банкротстве вполне позволяет привлекать к ответственности как текущих, так и бывших бенефициаров.


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