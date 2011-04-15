PepsiCo купит производителя аппаратов для приготовления газировки SodaStream за $3.2 млрд

PepsiCo достигла соглашения о покупке израильской компании SodaStream, которая производит аппараты (сифоны) для приготовления газированных напитков дома, а также сиропы и концентраты. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы PepsiCo, сумма сделки составит $3.2 млрд.



По данным западных СМИ, бизнес SodaStream растёт в Европе и Азии, а сейчас израильская компания стремится выйти на рынок США. О сделке было объявлено всего через несколько недель после того, как PepsiCo сообщила о скорой отставке её гендиректора Индры Нуйи, руководившей компанией с 2006 года. Новым гендиректором в начале октября станет Рамон Лагуарт, проработавший в PepsiCo 22 года.



Покупка SodaStream свидетельствует о том, что новый руководитель PepsiCo планирует продолжить развивать компанию в том же направлении, что и его предшественница, говорится в сообщении.



Данная сделка соответствует глобальной стратегии PepsiCo - под управлением Нуйи компания переключила внимание со сладкой газировки на более здоровые закуски и напитки. SodaStream позиционирует свою продукцию как здоровую альтернативу сладким газированным напиткам.



Лагуарт, комментируя сделку, отметил, что SodaStream дополнит бизнес PepsiCo, позволив предлагать потребителям "индивидуальные решения для производства напитков на дому по всему миру". Нуйи назвала союз PepsiCo и SodaStream "вдохновляющим".



PepsiCo заплатит $144 за акцию SodaStream, что на 32% выше средней цены бумаг за последние 30 торговых сессий. Ожидается, что сделка, которую ещё должны одобрить акционеры SodaStream и регуляторы, завершится к январю 2019 года. Ранее её единогласно одобрили советы директоров обеих компаний.







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