Д.Медведев освободил О.Фомичева от должности статс-секретаря - заместителя министра экономического развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



О.Фомичев 15 лет проработал в Минэкономразвития (ранее Министерство экономики РФ и Министерство экономического развития и торговли РФ). В должности статс-секретаря - заместителя министра он курировал вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, стратегического планирования развития конкуренции, внедрения инноваций в экономику, социального развития, а также отвечал за правовую работу в министерстве. Департаменты, которые курировал О.Фомичев, будут перераспределены между другими заместителями министра.





"AK&M" от 20.08.2018