Количество официально зарегистрированных безработных в РФ достигло исторического минимума

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 8 по 15 августа, снизилась на 2.42 тыс. человек и составила 684.760 человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда со ссылкой на главу министерства Максима Топилина.



"Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года", - заявил министр.



Состояние рынка труда, по его словам, свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рождён во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 60 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Марий Эл, Карелия и Тыва, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях.



Рост числа безработных отмечен в 23 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в Крыму, Калмыкии, Татарстане, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, Тюменской, Липецкой, Костромской и Калининградской областях.





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