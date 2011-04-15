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20/08/2018
17:27

В Москве завтра будет ограничено движение в связи с проведением религиозного праздника "Курбан-байрам"

В Москве завтра, 21 августа, будет ограничено движение на ряде столичных улиц в связи с празднованием религиозного праздника "Курбан-байрам". Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

С 4 утра до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на улицах: Дурова; Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца); Мещанская; Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца); Большая Татарская; Минская (от Мосфильмовской ул. до Кутузовского проспекта).

Будет перекрыто движение в Капельском переулке (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского); на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект; в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском переулках.


"AK&M" от 20.08.2018
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