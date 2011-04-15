ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой четвёрки"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении операторов "большой четвёрки". Операторы связи ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл" не исполнили предупреждения об устранении дискриминационных условий, выданное антимонопольным органом, говорится в сообщении ФАС.



Ранее ФАС выдала предупреждения "большой четвёрке" о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.



Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам услугу массовой рассылки СМС-сообщений.



По результатам проведённого расследования ФАС установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале.



В действиях операторов связи ФАС усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение.



Кроме того, действия ВымпелКома по отмене возможности транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу могли привести к удорожанию стоимости СМС-рассылки в 2 раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы и квалифицируются ФАС по пункту 3 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".



Операторам "большой четвёрки" надлежало устранить дискриминационные условия договоров в течение 14 дней со дня получения предупреждения, не допуская ухудшения существующего положения заказчиков смс-рассылки.



ВымпелКому дополнительно надлежало отозвать уведомления об отмене возможности транслитерации СМС-сообщений.



ФАС по результатам анализа материалов, поступивших от операторов, считает предупреждения неисполненными.



В отношении ВымпелКома дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 3, 8 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".



Заседания комиссий по рассмотрению дел пройдут ориентировочно в сентябре.



"AK&M" от 20.08.2018