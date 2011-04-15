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20/08/2018
18:12

ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой четвёрки"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении операторов "большой четвёрки". Операторы связи ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл" не исполнили предупреждения об устранении дискриминационных условий, выданное антимонопольным органом, говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС выдала предупреждения "большой четвёрке" о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам услугу массовой рассылки СМС-сообщений.

По результатам проведённого расследования ФАС установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале.

В действиях операторов связи ФАС усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение.

Кроме того, действия ВымпелКома по отмене возможности транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу могли привести к удорожанию стоимости СМС-рассылки в 2 раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы и квалифицируются ФАС по пункту 3 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".

Операторам "большой четвёрки" надлежало устранить дискриминационные условия договоров в течение 14 дней со дня получения предупреждения, не допуская ухудшения существующего положения заказчиков смс-рассылки.

ВымпелКому дополнительно надлежало отозвать уведомления об отмене возможности транслитерации СМС-сообщений.

ФАС по результатам анализа материалов, поступивших от операторов, считает предупреждения неисполненными.

В отношении ВымпелКома дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 3, 8 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".

Заседания комиссий по рассмотрению дел пройдут ориентировочно в сентябре.

"AK&M" от 20.08.2018
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