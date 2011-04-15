Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 августа 2018 года



"ЯНДЕКСУ" СОЗДАЛИ ПОМЕХИ В ЭФИРЕ

КРУПНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ УБРАЛИ КОНТЕНТ С ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПОИСКОВИКА



Крупнейшие медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов. Они обвиняют интернет-компанию в пиратстве и таким образом хотят заставить ее убрать нелегальный контент из поисковой выдачи. Поисковик подчеркивает, что соблюдает российские законы и сам развивает легальное видео.





ДЕПУТАТОВ И СЕНАТОРОВ ЗАСТАВЯТ НАЧАТЬ С СЕБЯ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПРЕДЛАГАЕТ ЛИШИТЬ ИХ ПЕНСИОННЫХ ДОПЛАТ



Вчера генсовет "Единой России" решил рекомендовать своей фракции в Госдуме в рамках подготовки пенсионной реформы ко второму чтению отменить "пенсионные преференции депутатам и сенаторам". Это нашло понимание не у всех парламентариев: по их мнению, аналогичным образом стоит поступить в отношении федеральных министров. Кроме того, "Единая Россия" предложила сохранить региональные льготы для тех, кто будет выходить на пенсию в 55 и 60 лет. Источник "Ъ" в партии говорит, что ее председатель глава правительства Дмитрий Медведев с этими инициативами знаком. Эксперт считает, что это может быть "тот максимум, который удалось выжать из правительства".





В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИЗНЬ КОРОТКА ДЛЯ РЕФОРМЫ

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ УЧИТЫВАЕТ РЕАЛИИ РЕГИОНОВ





Как стало известно "Ъ", к парламентским слушаниям, посвященным пенсионной реформе, свои замечания к проекту направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ). В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина он отмечает, что инициатива правительства не предусматривает меры борьбы с безработицей, которая вырастет в связи с повышением пенсионного возраста, а также не учитывает низкую продолжительность жизни в регионах. По прогнозу на 2018 год для мужчин в Иркутской области она составит в среднем чуть более 63 лет. Законопроект "не учитывает реалии современного экономического развития РФ" и ее регионов, считает господин Левченко. В Госдуме намерены после слушаний обобщить предложения регионов к заседанию профильного комитета, которое может пройти в сентябре.





СЕРБИЯ И КОСОВО СКЛОНЯЮТСЯ К РАЗМЕНУ

БАЛКАНЫ ОКАЗАЛИСЬ ПЕРЕД НОВЫМ ПЕРЕДЕЛОМ ГРАНИЦ



Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации отношений пройдет в сентябре в Брюсселе. По данным "Ъ" из западных дипломатических источников, центральным вопросом переговоров сербского президента Александра Вучича и главы Косово Хашима Тачи станет трансфер территорий: населенный сербами север Косово в обмен на юг Сербии, где проживают албанцы. Впрочем, против этой идеи выступают ведущие государства Европы, а эксперты опасаются, что перекройка границ приведет к новой войне в регионе. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.





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"AK&M" от 21.08.2018