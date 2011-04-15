Рубль консолидируется у текущих уровней

Курс рубля снижался сильнее к доллару, чем к евро, показывающему силу против американской валюты на международном валютном рынке Forex. Несмотря на поддержку от международного рейтингового агентства Fitch, подтвердившего суверенный рейтинг России с позитивным прогнозом, рубль остался в "красной зоне". Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Пока сохраняются санкционные риски, внешний позитив лишь позволяет рублю не провалиться сильно против основных инвалют. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 8 коп. до 67.11 руб., пара EUR/RUB - на 39 коп. до 77.09 руб.



Американские индексы завершили сессию ростом на фоне ожиданий результатов по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. Практически завершился сезон отчетностей. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0.06% до 25558.73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0.34% до 7821.01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0.79% до 2840.69 пункта.



С утра сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки также преимущественно растут, нефть ушла выше уровня в $72 за баррель. Доллар снижается к евро на рынке Forex. Рубль с утра укрепляется к доллару и евро.



Фьючерсы на американские индексы растут: фьючерс на индекс Dow Jones - на 0.05%, на NASDAQ - на 0.02%, на S&P 500 - на 0.01%.



Пара USD/RUB, по мнению аналитиков, проторгуется в диапазоне между 66.5-67.7 руб. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 76.4-77.8 руб.





"AK&M" от 21.08.2018