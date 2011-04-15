Средний размер микрозайма за год сократился на 22.8% до 9.5 тыс. руб.

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") во II квартале 2018 года снизился на 22.8% до 9.5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом самая значительная динамика снижения среднего размера "займа до зарплаты" (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) зафиксирована в Алтайском (-33%) и Приморском (-30.7%) краях, Волгоградской (-29.5%) и Владимирской (-29.5%) областях, а также Республике Татарстан (-28.7%).



Меньше всего средний размер микрозайма сократился в Республике Башкортостан (-11.2%), Архангельской (-11.9%), Кировской (-13.3%), Белгородской (-13.3%) и Оренбургской (-15.1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 22.1% и 23.8% соответственно.





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