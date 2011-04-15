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21/08/2018
11:16

Инвесторы ждут новостей от центробанков

Сегодня ожидается рост в начале дня, далее - осторожность. В свете переговоров США и Китая повышаются надежды на то, что эскалации торговой войны удастся избежать. Об этом говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.

В России вероятность введения налога на сверхприбыль снижается (первый вице-премьер А.Силуанов заявил о его нецелесообразности, отметив возможное снижение уверенности бизнеса в политике властей).

Тем не менее, в отсутствие позитивных сюрпризов в центр внимания рынков могут вернуться мировые центробанки (протокол прошлого заседания FOMC в среду, решение ЕЦБ в четверг): оба регулятора заявили о планах плавного ужесточения монетарной политики, несмотря на внешние факторы (риск пошлин, Турция).

Кроме того, влияние на ход торгов может оказать ежегодная встреча представителей центробанков в Джексон-Хоуле (в пятницу), на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.


"AK&M" от 21.08.2018
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