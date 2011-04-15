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21/08/2018
12:15

Россияне в июле существенно сократили расходы на продукты

Россияне в июле существенно сократили расходы на продукты, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Расходы домохозяйств на продукты значительно снизились по сравнению с июнем - более чем на 1 тыс. руб. (с 8.365 тыс. руб. до 7.348 тыс. руб.) или на 12.2%.

Вероятно, на показатели продолжает действовать сезонный фактор - многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. При этом они сокращают расходы на продукты, в частности, те, кто переезжает на дачу - за счёт овощей, фруктов и ягод с собственного огорода, подчеркивается в сообщении.

Потребление непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растёт, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, в том числе, и солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования).

Индекс потребительской активности в сравнении с показателями прошлого года снизился, однако уменьшение составило незначительные 0.6%.

"AK&M" от 21.08.2018
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