Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-июле вырос на 12.9% до 25.239 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Шереметьево" в январе-июле 2018 года составил 25.239 млн, что на 12.9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 15.7% до 11.536 млн, на международных (МВЛ) - на 10.5% до 13.703 млн.



За этот период аэропорт обеспечил выполнение 197.138 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), превысив прошлогодний показатель на 14.5%.



Основной объём пассажиропотока обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, Royal Flight, "Икар", Air France и Air Astana.



В июле 2018 года аэропорт "Шереметьево" обслужил 4.735 млн пассажиров, что на 12.2% больше прошлогоднего показателя.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2018 года составил 20.504 млн, что на 13.1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.







"AK&M" от 21.08.2018