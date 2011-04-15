ГК "Регион" купила у МКБ компанию "МКБ-лизинг" за 1.6 млрд руб.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) в июне продал дочернее ООО "МКБ-лизинг" за 1.6 млрд руб. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на полугодовую отчётность банка по МСФО.



В июле владельцем почти 100% акций этой лизинговой компании стали структуры ГК "Регион". При этом группе уже принадлежала компания "Регион лизинг", хотя её бизнес меньше, чем у приобретённой компании. Портфель "Регион лизинга" на начало 2018 года составлял 11.3 млрд руб., объём нового бизнеса за прошлый год превысил 4.2 млрд руб. (по этим показателям компания входила в четвёртый десяток российских ЛК).



Портфель "МКБ-лизинга" составлял 16.5 млрд руб., а объём нового бизнеса - 7.1 млрд руб. (по первому показателю компания входила в двадцатку крупнейших, по второму - в тридцатку). При этом "МКБ-лизинг" за последний год показала впечатляющий рост по лизинговому портфелю. По данным компании, на конец первого квартала он достиг 21.5 млрд руб.



В ГК рассчитывают на синергетический эффект от сделки. "МКБ-лизинг" - довольно крупная компания с устойчивыми позициями на рынке, хорошим финансовым состоянием, диверсифицированным портфелем и широкой клиентской базой, особенно в сегменте работы с малым и средним бизнесом, в котором компания "Регион лизинг" не была представлена до покупки", - заявили в группе.



Основу портфеля "Регион лизинга" составляет спецтехника и оборудование (52% от общего объёма), а также авиационный лизинг (37%). У "МКБ-лизинга" портфель более диверсифицированный: 22% приходилось на железнодорожную технику, 18% - на оборудование для авиационной отрасли, 17% - на здания и сооружения. По показателям на начало 2018 года объединённая компания по размеру портфеля вошла бы в число 15 крупнейших, а по объёму нового бизнеса - в двадцатку.



Представитель ГК "Регион" отметил, что вопрос об объединении лизингового бизнеса сейчас прорабатывается.



ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основано в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль Московского кредитного банка за 2017 год по РСБУ составила 13.9 млрд руб.





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