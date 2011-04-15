Вступили в силу поправки в закон о контрактной системе, устраняющие субъективный подход заказчика в выборе победителя

Вступили в силу поправки в закон о контрактной системе, обязывающие государственных заказчиков оценивать заявки исключительно по нормам, предусмотренным 44-ФЗ и постановлением Правительства N 1085. Часть 2 статьи 32 закона о контрактной системе утратила свою силу. Об этом говорится в сообщении ФАС.



"Норма, утратившая свою силу, позволяла заказчикам устанавливать неадминистрируемые, произвольные критерии оценки заявок участников, что само по себе содержало риски субъективного подхода в выборе победителя, не способствовавшего снижению эффективности расходования бюджетных средств. Более того, недобросовестные заказчики могли этим воспользоваться и установить порядок оценки в пользу "своего" поставщика", - сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа Артем Лобов.



Сегодня при проведении запроса предложений заказчики обязаны применять критерии оценки заявок окончательных предложений, предусмотренные законом о контрактной системе, а также величины значимости критериев, установленные постановлением N 1085.



"Уточнение способов оценки заявок участников направлено на максимально объективный выбор исполнителя и определение лучших условий исполнения контракта. Поправки, вступившие в силу 14 августа, будут способствовать обеспечению равного доступа к закупкам и повышению эффективности расходования бюджетных средств", - заключил А.Лобов.





"AK&M" от 21.08.2018